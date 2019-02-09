مصر | ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بمخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

ونجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور بمنطقة شارع بورسعيد بدائرة القسم في ضبط المدعو "أحمد.م.ح" شريك بمخزن ألعاب نارية كائن بدائرة القسم، وبحوزته (صندوق كرتون بداخله 2000 قطعة ألعاب نارية "صاورخ" مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع )، وبمواجهته اعترف بحيازة الألعاب النارية المضيوطة بقصد الاتجار، وبإرشاده تم ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل المخزن المشار إليه بلغت نحو (167 صندوق كرتون بداخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مُختلفة الأشكال والأحجام)، وأضاف بأنه شريك بالمخزن مع المدعو "محمود.م.أ"، سن 25، "جارٍ ضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دواء للضعف الجنسي وراء مقتل طبيب الشرقية بـ10 طعنات

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط عاطل قتل طبيب شهير فى الشرقية انتقامًا منه بسبب دواء ضعف جنسى.

يذكر أن أجهزة الأمن بالشرقية، كانت قد تلقت بلاغا بمقتل "محمد إبراهيم محمد إبراهيم زايد" وشهرته "محمد زايد" 61 عاما، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى التل الكبير سابقا، ومقيم مدينة فاقوس على يد مجهولين اقتحموا عيادته الخاصة الكائنة بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وأقاربه أن مجهولين اقتحما العيادة الخاصة به أثناء مباشرة عمله، مشهرين الأسلحة البيضاء في وجهه ومزقا جسده بـ10 طعنات، ولاذا بالفرار هاربين إلى جهة غير معلومة، وتم نقله للمستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيبت الممرضة بحالة إغماء.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الشرقية وبرئاسة مفتيشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق العمل الى تحديد هوية مرتكب الواقعة "سامي. س. ع"، ٣٤ سنة، عاطل ومقيم الطويلة مركز فاقوس، بسبب اعطائه دواء اثر سلبًا على حالته النفسية والضعف الجنسي.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا بأنه توجه إلى الطبيب للعلاج من الضعف الجنسى، وقام المجنى عليه باعطائه دواء، ولكن أثر على حالته النفسية سلبيا، فقرر الانتقام من الطبيب بمهاجمته وقتله.

وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.