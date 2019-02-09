انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 19شبين الكوم 10 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية 09 18بلطيم 10 18مطروح 10 17السلوم 07 16سيوة 06 19بورسعيد 11 18دمياط 12 19الزقازيق 11 19الإسماعيلية 08 19السويس 11 19العريش 08 18رفح 09 17رأس سدر 10