الصحة تحذر من كريم مغشوش في الأسواق

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هالة زايد وزيرة الصحة

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، في منشورها الذي حمل رقم 6 لعام 2019 من مستحضر موجود في الأسواق، موضحة أن اسم المتحضر المغشوش BLESS Cream رقم التسجيل 38610/2016 إذ أن الرقم المذكور لا يخص المستحضر، وأنه حال وجود هذا المستحضر بالأسواق يعد مخالفًا ولابد من تحريزه على الفور. يذكر أن التفتيش الصيدلى يقوم بالمرور على الصيدليات للتفتيش على الأدوية المهربة والمغشوشة لضمان نظافة السوق حرصا على صحة المواطن.

وفي ذات السياق، حذرت الإدارة المركزية، أمس الجمعة، من مستحضر موجود في الأسواق، موضحة أن اسم المستحضر المغشوش tobradex eye drops قطرة تشغيلة رقم 18e29pA بتاريخ انتهاء الصلاحية أبريل 2020، حيث أن العبوات الأصلية من إنتاج شركة نوفارتس فارما، ويمكن التفرقة والمغشوشة حيث أن العبوات الاصلية لا يوجد بها خط