انت الان تتابع السيسي يسافر إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة، صباح اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا في زيارة تاريخية يتسلم خلالها، غدا الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، كما يترأس أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد، وتعقد قمة الاتحاد الإفريقي تحت عنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، كما تناقش القمة عدة موضوعات تتناول محاور التنمية والسلم والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي.

وفازت مصر، أمس الجمعة، باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقدة حاليا بأديس أبابا، تمهيدا لأعمال القمة الإفريقية التي تنعقد بعد غد الأحد وتستمر لمدة يومين. وقالت الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، أنه تم خلال