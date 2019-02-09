انت الان تتابع 20 ألف فرصة عمل في ملتقى توظيفي بالقليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن عقد الملتقى التوظيفى، اليوم السبت، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 45 شركة ومصنعا، لتوفر 20000 فرصة عمل، بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى. وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن الملتقى سيوفر فرص عمل فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية "الهندسية والفندقية والإلكترونية والاتصالات والمحاسبة، والصناعية، والنسيج والملابس الجاهزة، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة وغيرها"، بإجمالى 20000 فرصة عمل.
وتابع "الصبروط"، أن الملتقى وفر فرص العمل فى مناطق، "مصر الجديدة، و6 أكتوبر، وشبرا الخيمة، والمعادى، ومدينة نصر، والبساتين"، مشيرًا إلى أن الملتقى أقيم تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ونظمته مديرية القوى العاملة بالقليوبية، تحت عنوان "نحو فرصة عمل.. آمنة.. حقيقية.. صادقة"، من الساعة التاسعة
ومن المقرر أن يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الأحد المقبل، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عددًا من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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