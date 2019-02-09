شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يطلق المرحلة الأولى من مبادرة «نور حياة» بالمدارس الابتدائية غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق صندوق تحيا مصر، صباح غد الأحد، المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «نور حياة» في المدارس، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجاناً في 5 محافظات، هي الإسكندرية والشرقية والمنيا وقنا والأقصر.

من جانبه، قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطي المرحلة الأولي من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلاً عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية مجاناً للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

تحيا مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة بالمدارس الإبتدائية

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة «نور حياة» بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

تحيا مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة بالمدارس الإبتدائية

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية، لحصر الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

تحيا مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة بالمدارس الإبتدائية

وأوضح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلاً عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقاً للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

تحيا مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة بالمدارس الإبتدائية

وكان صندوق تحيا مصر قد أطلق المرحلة الأولي من مبادرة «نور حياة» للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار، يوم الخميس الماضي، في محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات أخري، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، على أن يبدأ الكشف الطبي بها مارس القادم، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 147 ألف مواطن، وإجراء 20 ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، وذلك خلال 3 سنوات، على 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلاً عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجاناً.

تحيا مصر تطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة بالمدارس الإبتدائية

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة «نور حياة» رقم 037037- مبادرة «نور حياة»، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.