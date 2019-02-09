شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، السبت، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، بعد إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المختصة.

وأكد الدكتور طارق كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، أن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، جراحة العظام، الباطنة العامة والجهاز الهضمي، الأنف والأذن، والتخدير.

وذكر أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، أكد تامر حمدان، مسؤول الإعلام في مستشفى العريش العام، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة خلال وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.