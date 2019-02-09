شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 طفل.. في كرنفال كوبتيكو لأطفال «العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، أمس الجمعة، كرنفالاً بعنوان «كوبتيكو» لأطفال المرحلة الابتدائية. وتناول الكرنفال، الذي شارك فيه حوالي 1500 طفل، ملامح الفنون المستخدمة في الكنيسة القبطية مثل فقرة «فرشة ولون» عن كيفية كتابة وقراءة الأيقونة القبطية، وفقرة «خشب في خشب» عن صناعة حامل الأيقونات، وفقرتي «عنبة في عنقود» و«زيت وزيتونة» عن مراحل صناعة المواد مثل الزيت وعصير الكرمة، وفقرة «إبرة وخيط» عن الملابس الكهنوتية، وفقرة «مسمار وشاكوش» عن أشكال وطرز بناء الكنائس، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الترفيهية.

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