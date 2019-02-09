شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة لتكرير البترول» تفوز بكأس التميز في ختام أسبوع الصحة المهنية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت شركة القاهرة لتكرير البترول على كأس التميز من الدرجة الأولى، في ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بمحافظة الغربية، كما تم توزيع شهادات التقدير على الشركات التي التزمت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن الأفراد الفائزين.

أقيم أسبوع السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، تحت عنوان «سلامتك وصحتك تهمنا»، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان.

وقال الوزير، في رسالة في ختام الفعاليات، إن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كافة الأطراف للوصول للهدف المنشود للارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال توفير بيئة عمل آمنة، مشيدًا بتنظيم مثل هذه الملتقيات والتي تهدف إلى زيادة التوعية في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات والقطاعات الحكومية.

تكريم الشركات والأفراد الفائزين بالألتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالغربية

تكريم الشركات والأفراد الفائزين بالألتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالغربية

تكريم الشركات والأفراد الفائزين بالألتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالغربية

تكريم الشركات والأفراد الفائزين بالألتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالغربية

وأكد أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات وإنما هي سلوك داخل كل فرد مطلوب في بيئة العمل وفى المنزل، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات الوزارة والمديريات التابعة لها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الجامعات وكافة المؤسسات الحكومية.

حضر ختام الفعاليات نيابة عن الوزير أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة، وخالد أبوبكر، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالغربية، والكيميائي محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة السلامة والصحة المهنية بالوزارة.