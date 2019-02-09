شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشهد توزيع 500 كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، السبت، توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بمنطقة السيوف، مقدمة من مؤسسة محمد رجب للتنمية الاجتماعية «سفراء الخير»، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم ودعوته لجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.

وأكد المحافظ- بحسب بيان- أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لإنجاح المبادرة الرئاسية لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة وتخفيف العبء عن كاهلهم، من أجل سد احتياجات المواطنين والمساهمة في تلبية احتياجاتهم المعيشية، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ولغير القادرين، مقدما الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها ودعمها للدولة في رفع العبء عن المواطنين.

حضر الفعالية العميد حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس عبدالفتاح رجب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجب للتنمية الاجتماعية، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية.

مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بالأسكندرية

مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بالأسكندرية

مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بالأسكندرية