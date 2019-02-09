شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على منح من الاتحاد الأوروبي بـ18 مليون يورو لإقامة 6 مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، السبت، حصول مصر على منح لستة مشروعات تنموية، في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو، في ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

وأشارت الوزيرة- بحسب بيان- إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائها من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.

وذكرت «نصر» أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية.

وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدني، حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفا لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الأولى من خلال لجان الخبراء، ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الأخير الذي استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد المشاريع غير المتوافقة مع الخطة الإنمائية.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالي سنتين وستليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاث سنوات وتجمع عددا أكبر من الشركاء بموازنات أكبر، حيث نجحت الوزارة في المرحلة السابقة في حصول مصر على ٢٩ مشروعا بقيمة إجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر في المرحلة المقبلة من خلال الترويج والدعم الفني لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

وقالت «سحر» إن هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.

وأكدت الوزيرة أنه سيجري دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي.