شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء الخطة الاستثمارية لمدينتي قليوب وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتو علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها في مدينتي قليوب وكفر شكر، مطالبا بتذليل العقبات التي تعوق تنفيذ هذه الخطة، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع، مشددا على ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، السبت، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمدينتي قليوب وكفر شكر لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، ومحمد الحسينى رئيس مدينة كفر شكر، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والادارية بالمحافظة، وإسلام رجب مدير وحدة العشوائيات والتطوير الحضري.

وشدد المحافظ على كل المسؤولين متابعة تنفيذ الأعمال أولاً بأول، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني من خلال فريق العمل الواحد لسرعة إنجاز الأعمال.