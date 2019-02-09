شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الفني»: فتح باب التقدم لبعثة دراسة المعلمين والموجهين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع التعليم الفني عن فتح باب التقدم لبعثة دراسية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية، مدتها من 6 إلى 8 أسابيع لمعلمي وموجهي التعليم الفني.

وتهدف هذه البعثة الدراسية للتدريب على برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية، وأساليب تدريس المناهج الظالمة على الجدارات.

وتتضمن شروط التقدم ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة الحاسب الآلي، والتميز في مجال التخصص، والخبرة السابقة في موضوعات البرامج المستهدفة للتدريب، وأن يكون المتقدم مشهودا له بالكفاءة وحسن الخلق، وأن يكون المتقدم حاصل على تقارير كفء في آخر عامين، وألا يزيد السن عن 45 عاما.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم السيرة الذاتية متضمنة كافة الأنشطة ومدى الحصول على الدكتوراه أو الماجستير أو أي تدريبات، بالإضافة إلى ضرورة تقديم صحيفة أحوال وظيفية حديثة مستوفى بها خانة الجزاءات التأديبية، وصورة طبق الأصل من اخر تقارير كفاية أداء عن اخر سنتين، وصورة من المؤهلات الدراسية الحاصل عليها، وأفادت بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وإفادة بالموقف من البعثات التدريبية أو المنح التي تم الاستفادة منها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتقدم الأوراق في موعد غايته الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 بالإدارة المركزية للتعليم الفني – قطاع الكتب – فيصل – الدور السادس.