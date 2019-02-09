شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء قبول طلبات التدريب الفندقي للشباب بمكافأة ألف جنيه غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: «إن البرنامج التدريبى سوف يشمل 150 متدرباً مجاناً في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر، وذلك في مقر فندق إنتركونتيننتال «سيتى ستارز»، وسوف يمنح المتدرب 1000 جنيه شهريا كمكافأة تدريبية».

ولفت الوزير إلى أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد بنجاحه، مشيرًا إلى أن يشرط في المتقدم للبرنامج التدريبي ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عامًا، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة أو أى أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول في التدريب، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وخاصة خريجي السياحية والفندقة عالي ومتوسط وفوق المتوسط.

وتقبل الطلبات باليد بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بالشباك الواحد، من غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل.

وأوضح الوزير أن التدريب يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق «إنتركونتيننتال مصر» وأفريقيا «سيتى ستارز، الذي يرمى إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلى.

وقال الوزير: إن هناك جهات عديدة تحملت المسؤولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد «سعفان» ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقى الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كى يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراتها المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادًا.