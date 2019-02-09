شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تعظيم الاستفادة من «مشروعك» لخلق فرص عمل للمتدربين بالقوي العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ياسر سعيد، بالتواصل مع البنوك التي تتعاون مع المشروع القومي للتنمية المحلية «مشروعك»، والعمل على إزالة أي عقبات، وذلك لتعظيم الاستفادة من خدمات المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب، الذين يتم الانتهاء من تدريبهم بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل للبدء في عمل مشروع صغير فوراً لهم.

وفي هذا الإطار، عقد «سعيد» اجتماعين مع كل من محمد فاروق جادالله، مدير الفرع الرئيسي لبنك مصر بالإسماعيلية، وسعيد عبدالعظيم عقل، نائب المدير الإقليمي لمنطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر للتسويق الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المديرية والبنوك التي تتعاون مع «مشروعك» لوضع آليات العمل على أرض الواقع لتهيئة خريجي مركز التدريب للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تعتمد على المهن التي يتم تدريبهم عليها بعد عمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات.

وقال مدير المديرية إن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس، وحتى يتم دمج خريجي التدريب المهني في سوق العمل، وذلك للعمل على بحث العقبات التي تواجه المتدربين في الحصول على قرض من «مشروعك» لبدء مشروع صغير فور انتهاء العملية التدريبية، حيث تم بحث تبسيط الإجراءات ومد فترة السماح لبداية سداد القرض، فضلاً عن مدى إمكانية تخفيض سعر الفائدة، وذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال مشاركة «مشروعك» والمهن التي يتم التدريب عليها بمركز التدريب، وقد تطرق الحديث إلى بحث الأطراف توقيع بروتوكول تعاون مشترك في هذا الصدد، وذلك بحضور فاطمة أحمد، مدير «مشروعك» بالإسماعيلية.