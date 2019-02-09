برلماني: وزير التربية والتعليم يعطي المثل والقدوة فى ثقافة الاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يستحق كل التقدير والاحترام لأنه أعطى المثل والقدوة في ثقافة الاعتذار والاعتراف بالأخطاء التي لم تكن تعرفها مصر طوال العقود الماضية، سواء من الأنظمة أو الحكومات السابقة.

ووجه حساسين، فى بيان أصدره اليوم، تحية قلبية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شجاعته وثقته فى نفسه بعد اعتذاره للطلاب خلال اجتماعه معهم بديوان عام الوزارة؛ بسبب أن الامتحانات لم تكن بالمستوى المطلوب، معربا عن أمله فى يكون جميع المسئولين خاصة من الوزراء والمحافظين على نفس القدر والمسئولية التي يمتلكها الدكتور طارق شوقي في الاعتذار والاعتراف بأي أخطاء تتم داخل نطاق عملهم.​