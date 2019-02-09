"شباب للنيل": ملايين الأسماك تتضرر من مخلفات مياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال وليد الوفائي، عضو حملة "شباب للنيل" لتنظيف النهر، إن الحملة تهدف إلى رفع وعي الشباب بأهمية الحفاظ على نهر النيل من التلوث والبلاستيكات الضارة بالمياه.

وأطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، صباح اليوم السبت، إشارة البدأ لحملة "شباب للنيل" والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث المياه بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وأوضح الوفائي لمصراوي، أن الحملة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تتضرر كثيرا من البلاستيكيات الملقاه في نهر النيل، حيث اثبتت الدراسات أن ملايين الأسماك تاكل هذه البلاستيكات مما أصابها بأمراض خطيرة أدت إلى فقدان الكثير منها في الأنهار والمحيطات والبحار.

ونوه إلى أن ما سيتم تجميعه وإخراجه من مياه النيل سوف يتم إعادة تدويره مرة أخرى مع أحد الجمعيات للاستفادة منه والحزء الآخر الذي لا يصح سيتم التخلص منه.

وانطلقت الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئيGreenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.