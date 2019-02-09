"أمطار وغيوم".. الأرصاد تعلن طقس السبت والأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم السبت ستكون أكثر استقرارا من الأسبوع الماضي، وتصبح مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف عطا لمصراوي، أن حالة الاستقرار ستستمر حتى غدا الأحد، بحيث تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية والغربية فقط، ولن تمتد إلى القاهرة أو شمال الصعيد.

وأشار إلى أن الظواهر الجوية التي سوف تظهر على مدار الـ24 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة الصباحبة ونشاط للرياح على جنوب الصعيد البحر الأحمر، كما تنشط الغيوم على القاهرة وشمال الصعيد بشكل جزئي.