"الإسكان": تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية بمحطة مياه الحواويش بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية، بمحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم، حيث تم تركيب جهاز (VSD) بالمحطة، للتحكم في سرعة محركات وحدات رفع المياه المرشحة، وتشغيلها عند السرعة المطلوبة دون زيادة، مما يوفر 40% من الطاقة الكهربائية المُستهلكة في السرعة الزائدة، والتي لا يتم الاستفادة منها، موضحاً أن المشروع ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأضاف بدري، في بيان له اليوم، أنه يجرى تقييم التجربة التي تم تنفيذها بمحطة مياه الحواويش المطورة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 350 م3 / ساعة، وتقوم بتوصيل مياه الشرب لرافع مياه حي الكوثر الرئيسي الذي يُغذى المناطق الصناعية، وذلك لتعميمها على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد الطاقة الكهربائية.

وأشار رئيس شركة مياه سوهاج، إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى قامت بتأهيل وبناء قدرات مهندسى الشركة، العاملين بمجال ترشيد الطاقة، وتم اعتماد أحد المهندسين بإدارة الكهرباء بقطاع الدعم الفنى، من الجمعية الامريكية لمهندسي الطاقة (AEE).​