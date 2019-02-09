غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه سيتم قطع المياه عن أحياء 16 -17 - 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وبعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح الأحد 10 فبراير، وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذي لمحطة المياه.

وأكد "فهمي" في بيان، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​