وصول وزيرة البيئة للمشاركة في حملة تنظيف "نهر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، إلى الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء بالمنيل، للمشاركة في حملة "شباب للنيل" لتنظيف ماء النيل.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث المياه بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وانطلقت الحملة منذ قليل من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئيGreenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات وعدد من قيادات وزارة البيئة.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.