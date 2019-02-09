بدء الفصل الدراسي الثاني بـ11 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2919، اليوم السبت، بـ 11 محافظة على مستوى الجمهورية بالمدارس التي لا تطبق إجازة يوم السبت.

وتنتظم الدراسة بجميع المدارس اعتبارا من غد الأحد.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يصل عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني 90 يوما بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تصل إلى 96 يوما بالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.​