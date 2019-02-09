جهود الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، توجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملات عن بحملة الإزالات بمديرية أمن الشرقية عن تأمين تنفيذ 13 قرار إزالة متنوعة، وفي مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ إزالة 95 حالة تعد متنوعة، فيما تم تأمين تنفيذ 17 قرار إزالة متنوعة بمديرية أمن كفر الشيخ.

كما تم تأمين تنفيذ إزالة 166 حالة تعد متنوعة بمديرية أمن البحيرة، وفي مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، وفي الأقصر تم تأمين تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات، ونفذت مديرية أمن سوهاج 33 قرار إزالة متنوعة، كما تم تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة بمديرية أمن أسوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.