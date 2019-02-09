قتل والده وهتك عرض شقيقته.. الجنايات تعاقب نجارا بالسجن 18سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، بالسجن المشدد 15 سنة لنجار، و10 سنوات لشقيقته بتهمة قتل والدهما.

كما عاقبت المتهم الأول بالسجن 3 سنوات لهتك عرض شقيقته (المتهمة الثانية).

تعود تفاصيل القضية إلى تمكن رجال مباحث قسم شرطة العمرانية من كشف غموض العثور على جثة مسن يدعى "ط.م" داخل منزله بعد اشتعال النيران فيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "ا.ط" 20 سنة نجار، وابنته و"س.ط" 14 سنة بتهمة قتل والدهما بعدما شاهدهما في وضع مخل داخل غرفة النوم بالعمرانية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أشعل النار في جثة والده لإخفاء الأمر، كما دلت التحريات على اعتدائه جنسيا على شقيقته الصغرى عدة مرات.

ونسبت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة تهمة القتل العمد، وأسندت للأول تهمة هتك عرض شقيقته القاصر.