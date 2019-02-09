رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي برئاسة الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

وجه المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، التهنئة للشعب المصري بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة في بيان اليوم السبت، بأن رئيس الهيئة يؤكد على ثقته الكاملة في نجاح الرئيس في دفع عجلة التنمية والاستثمار والاستقرار في القارة السمراء خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة دعم كافة الدول الأفريقية لجهود الرئيس لمواجهة التحديات التي تواجه القارة في سبيل تحسين العلاقات الأفريقية، مع كافة دول العالم لجلب مزيد من الاستثمارات للقارة لرفع معدلات التنمية بها ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقي.

واختتم الهيئة بيانها "ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادة الرئيس في هذه المهمة وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم".