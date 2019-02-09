ضبط 2 مليون صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث باب الشعرية في ضبط 2 مليون صاروخ "ألعاب النارية" قبل ترويجها بالسوق السوداء.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، القبض على "أحمد.م"، شريك بمخزن ألعاب نارية كائن بدائرة القسم، وبحوزته (صندوق كرتون بداخله 2000 قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الألعاب النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وبإرشاده تم ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل المخزن المشار إليه بلغت نحو "167 صندوق كرتون بداخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مُختلفة الأشكال والأحجام"، وأضاف بأنه شريك بالمخزن مع "محمود.م"، 25 سنة، "جاري ضبطه".

حُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.