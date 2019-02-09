القصبي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عهد جديد من الشراكة والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية عبدالهادي القصبي، إن مصر قادرة على قيادة القارة الأفريقية لتحقيق شراكة استراتيجية في التنمية والبناء من خلال البرنامج الوطني لتعزيز العلاقات بين دول القارة.

وأوضح القصبي، في بيان السبت، أن تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي بعد مضي 6 سنوات من تعليق العضوية لمدة عام، يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو دفع العلاقات الأفريقية لمستوى متميز يهدف ‘لى القضاء على المشاكل والأزمات التي تؤرق القارة وعودة مصر القوية لقيادة القارة.

وأضاف القصبي، أن جميع المؤشرات تؤكد أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة وإزالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وتعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية ودعم الشباب الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر ستحدث نقلة في العلاقات بين الدول الأفريقية؛ لتحقيق الخير والرخاء للجميع.

واستشهد القصبي بتصريحات السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، تشيلشي مبوندو كابويبوي، التى أكدت سابقا أن الاستثمارات والتجارة البينية بالدول الأعضاء بتجمع الكوميسا ستشهد نموا ملحوظا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.