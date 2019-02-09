شوقي يوضح تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط الذي نص على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز. وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: "كان ممكن نؤجل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات، ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد.. لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي.

وأوضح الوزير: "عمدت الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة في جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية، وهذا علميا خطأ فادح. وبناءً عليه "تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل

وأوضح الوزير: "عمدت الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة في جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا لم يحدث من قبل في تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية، وهذا علميا خطأ فادح. وبناءً عليه "تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكي تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية في أقصى حدود الجمهورية". وتابع وزير التربية والتعليم توضيحاته على النحو التالي:

ولماذا عقود مؤقتة ولماذا عقود مؤقتة لأنه علميا لابد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائي على مستوى دولة مثل مصر بها 55 ألف مدرسة مُوزعة على 290 إدارة تعليمية تضم 1.3 معلم.

ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى ولذلك كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي الذى لابد وأن يكون من ضمن مؤهلات المرشح وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل في الاستمارة الإليكترونية لكي يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركًا لما حدث سابقًا في مسابقة 30 ألف معلم والتي لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من 600 ألف شاب، ولَم يكن لهم نصيب في التعيين مما أصابهم بالإحباط الحقيقي. فالوزارة تريد أن تسد عجز في تخصص حقيقي مطلوب وليس توفير وظيفة في مدرسة محددة، وليس كما كان يحدث سابقًا فيتم التعيين في المحافظة، وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة في المسابقة الحاليّه أن يتقدم من يقيم في نطاق حدود الإدارة التي سيعمل بها والعقد سيكون في المدرسة التي سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت. ولماذا الآن؟ ولماذا الآن؟ لأنه لايمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين، والطلاب لايحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك في جميع أنحاء الجمهورية..ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين؟، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.

وللعلم فقد تقدم حتى منتصف يوم الجمعة، أي بعد إتاحة الإعلان بـ12 ساعة فقط، ما يقارب 130 ألف مرشح تجاوزوا المرحلة الأولى من ضوابط الترشيح وهي الاستمارة الإليكترونية. أبناء المعلمين أبناء المعلمين الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذي "نص صراحة" "على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الإشرافية للدرجة الثانية "تأكيدًا للنزاهة وتحقيقًا للشفافية وعدم المحسوبية"، وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم 100 إلى 200 قيادي فقط من أصل 1.7 مليون موظف في وزارة التربية والتعليم.

التعليم الفنى التعليم الفنى والوزارة لم تهمل التعليم الفني وطرحت عقود لمدارس التعليم الفني لتؤكد إننا نعمل لصالح التعليم في مصر، واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتي سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالي مما سيزيد الأزمة، لذلك اجتهدنا بتوفير مبلغ 260 مليون جنيه من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.

عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم وسنعمل بعد تحليل التجربة وتلافي الملاحظات التي ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم بإْذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية، وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و"تحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش" ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة.

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