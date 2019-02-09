أخبار مصر | عاجل.. السيسي يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يغادر القاهرة متجها إلى إثيوبيا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تشهد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى، والمقررة غدا الأحد، والتي تستمر لمدة عام، يليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢، خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، تعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينات القرن الماضى، وهى الجهود التى قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير الذى انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس، الثقة فى إدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة، لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية.