كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهمامي: إشادة "النقد الدولي" ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الهمامي، أن الصندوق النقد الدولي أكد على تحسن الوضع فى أكثر من قطاع مهم مثل السياحة والغاز، فضلًا عن التأكيد على ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض مستويات البطالة وهو ما سيكون له أثره في جذب ثقة المستثمرين، متوقعًا أن ترفع المؤسسات الائتمانية تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة بناءً على هذا التقرير الايجابى.
وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، بضرورة تطبيق المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وكذلك العمل على تطبيق كافة الإجراءات التي تحافظ على عدم رفع أسعار السلع الأساسية بما يضمن تخفيف الإجراءات الاقتصادية على كافة المواطنين وبالأخص محدودى الدخل.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | الهمامي: إشادة "النقد الدولي" ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.