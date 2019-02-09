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أخبار مصر | نائب "مستقبل وطن" بعين شمس يفتتح معرضا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب "مستقبل وطن" بعين شمس يفتتح معرضا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، معرضا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بهدف توفير مستلزمات المدارس بكافة أنواعها للطلاب علي مدار فترة العام الدراسي، ورفع الاعباء عن كاهل محدودي الدخل.

ويأتي ذلك تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب الذى يهدف إلى بناء جسور والدعم والتعاون مع الأهالى ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.

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