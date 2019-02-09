أخبار مصر | نائب "مستقبل وطن" بعين شمس يفتتح معرضا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب "مستقبل وطن" بعين شمس يفتتح معرضا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب الذى يهدف إلى بناء جسور والدعم والتعاون مع الأهالى ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة.
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