أخبار متوقعة.. السيسي يتوجه إلى إثيوبيا وانطلاق "شباب للنيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تاريخية، ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي غدا الأحد ولمدة عام، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة، اليوم السبت، والتي نرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تاريخية، ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي غدا الأحد ولمدة عام، ويليها ترأسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

أديس أبابا.. يعقد الاتحاد الإفريقي، اجتماعا على هامش فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في القارة السمراء، تحت عنوان (عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا).

القاهرة.. ينطلق بمقر جامعة الدول العربية مؤتمر لقيادات عربية رفيعة المستوى، والذي ينظمه البرلمان العربي؛ لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين، بهدف إعداد وثيقة عربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات.

القاهرة.. يختتم المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، فعاليات دورته الأولى التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات الخارجية والشباب والرياضة والآثار تحت شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب"، على مسرح سور القاهرة الشمالي.

أديس أبابا.. يوقع الاتحاد الإفريقي، على خطاب النوايا المشترك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ لتنفيذ مشروع المرصد التجاري للاتحاد الإفريقي تحت إشراف إدارة التجارة والصناعة التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

القاهرة.. تنطلق فعاليات حملة "شباب للنيل" تحت رعاية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.