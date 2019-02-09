انت الان تتابع منافذ لبيع اللحوم في القاهرة وكشف مجاني بالإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع أبو الفتوح عبدالله بدائرة قسم عين شمس، أقامته اليوم، أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار سياسة تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية واللحوم، وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية. واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعلية، بتنظيم قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية أبو بلح بمركز الإسماعلية.
كما نظمت أمانة الحزب ندوة تثقفية بعنوان التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، في مقر الحزب بمدينة الإسماعلية. وفي محافظة الفيوم تم تنظيم حفل افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة باستاد الفيوم الرياضي، بحضور 500 شخص، وبمشاركة محافظ الفيوم ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، تم خلاله توزيع الكؤوس والجوائز
كما نظمت أمانة الحزب ندوة تثقفية بعنوان التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، في مقر الحزب بمدينة الإسماعلية.
وفي محافظة الفيوم تم تنظيم حفل افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة باستاد الفيوم الرياضي، بحضور 500 شخص، وبمشاركة محافظ الفيوم ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، تم خلاله توزيع الكؤوس والجوائز المادية على الفائزين، فضلا عن إقامة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة بحي الحواتم محافظة الفيوم.
ونظمت أمانه الحزب بمحافظة بنى سويف، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بحي الأزهري بمدينة بني سويف، فضلا عن القيام بأعمال تجميل وتطوير لسور مدخل مركز الفشن بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر منافذ لبيع اللحوم في القاهرة وكشف مجاني بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.