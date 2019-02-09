السيسي يتوجه غدا لأديس أبابا لرئاسة الاتحاد الإفريقي

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زيارة السيسي أديس أبابا، صباح غدٍ السبت، تعد تجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح غدٍ السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الزيارة تاريخية، إذ ستشهد تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام، ويليها ترؤس الرئيس السيسي أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد. وأشار بسام راضي، إلى أن رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، هي الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية.

راضي، أكد أن الزيارة تُعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. كما تُعد تجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت

راضي، أكد أن الزيارة تُعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. كما تُعد تجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير، ما انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة بإدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية في غدٍ أفضل وقيادة دفة العمل الإفريقي المشترك في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التي تواجه القارة، مما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع إفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية. وأضاف راضي، أن القمة الإفريقية ستعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا"، الذي يأتي اختياره مواكبًا لما تشهده إفريقيا من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، مما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقًا لمُقاربة شاملة في إطار من المسئولية الجماعية، إذ من المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولًا مكثفًا لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الإفريقية، التي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، إضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي. فبالنسبة إلى المحور التنموي، فستناقش القمة عددًا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في إفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا. وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن؛ فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في إفريقيا، فضلًا عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية. وفازت مصر باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقدة حاليًا بأديس أبابا، تمهيدًا لأعمال القمة الإفريقية التي تنعقد بعد غد الأحد وتستمر لمدة يومين. وقالت الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، إنه تم خلال الجلسة المغلقة المخصصة التي عقدها، اليوم الجمعة، المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اختيار مصر لاستضافة الوكالة رغم المنافسة الشديدة من جانب دول كبرى أخرى، ما يعكس الثقة من جانب الدول الإفريقية بأن مصر قادرة على العمل الإفريقي الموحد. اقرأ أيضا: اختيار مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية

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