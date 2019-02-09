أخبار مصر | "البنا": ترأس مصر للاتحاد الإفريقي حصاد لجهود الدولة داخل القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنا": ترأس مصر للاتحاد الإفريقي حصاد لجهود الدولة داخل القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد حلمي البنا، مستشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن ترأس مصر الاتحاد الإفريقي ما هو إلا انعكاس للمجهودات التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالقارة الإفريقية.

وأضاف البنا، في تصريحات صحفية، أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقي حصاد ونتاج لأدوار القيادة السياسية خلال الفترة الماضية وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قارة أفريقيا من أجل تحقيق الصالح العام للجميع، مُذكرًا أنه من أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هو تعزيز الاستفادة من موارد إفريقيا في تنمية القارة السمراء، خاصة أن القارة الإفريقية مليئة بالموارد والثروات الطبيعية التى ينبغى استغلالها لإحداث حالة نهضة فى القارة.

وأكد مستشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم من تطورات لحظية يدل على ثقة دول القارة السمراء في أن مصر ستحرز تقدمًا ملحوظًا في ملف التنمية المستدامة حيث ستهتم بملف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاديات الأفريقية في إطار أجندة 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة في ظل ما تمر به.