اليوم.. وزير الرياضة يشارك 3 آلاف طالب في ماراثون "متميزة ياجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

يشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، في ماراثون مع طلاب الجيزة اختراق ضاحية بمشاركة 3000 طالب وطالبة وذلك في إطار مبادرة "متميزة ياجيزة" التي تم تنظيمها خلال فترة الإجازة لمنتصف العام الدراسي.

من المقرر أن يبدأ الماراثون الرياضي من أمام مول مصر وحتى المدينة التعليمية بحضور مسؤلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

25- يقام الحفل الختامي لمبادرة متميزة يا جيزة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر السبت