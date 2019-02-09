رئيس هيئة الكتاب: لم نتجاهل تكريم سمير سرحان وهذه حقيقة الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه لم يتجاهل تكريم الدكتور سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، في آخر أيام اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة للكتاب.

وأضاف الحاج علي لمصراوي: "ما جاء في بيان الفنان خالد سرحان، غير صحيح، لأن تكريم الدكتور سمير سرحان، جاء ضمن تكريم رؤساء الهيئة السابقين، باعتباره قامة كبيرة قدمت الكثير لمعرض الكتاب خلال أعوام طويلة تولى خلالها رئاسة المعرض وهيئة الكتاب وله أياد بيضاء لا ينكرها أحد في هذا الصدد".

وتابع: "جرى الاتفاق مع أسرة رئيس المعرض الأسبق، على أن يكون ذلك خلال اليوم الأخير للمعرض، بقاعة ذاكرة المعرض، ولكننا رأينا أن سرحان يستحق حفلا خاصا فنقلنا الاحتفالية إلى قاعة السينما حتى يتم عرض مادة وثائقية للدورات السابقة التي شارك بها".

وقال: "انتظرت وكل قيادات الهيئة لحضور أسرة سمير سرحان أمام القاعة أكثر من ساعة إلا أنهم تأخروا فقررت حضور احتفالية تكريم لجان المعرض بعد حلول موعدها ونظرا لحضور اللجان كاملة في موعدها".

وتابع الحاج علي: "بعد بدء الاحتفالية بنصف ساعة حضرت نجلة سمير سرحان وتغيب خالد سرحان فقمت بإنابة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب رئيس الهيئة لتسليم درع الهيئة لنجلة سرحان، لتعذر خروجي بعد بدء الحفل".

يُذكر أن الفنان خالد سرحان، أصدر بيانا صحفيا انتقد فيه عدم تكريم والده في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.