اليوم.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تبدأ الاحتفال بالمئوية بحضور مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، احتفالاتها بمرور مائة عام على تأسيس الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في مصر والشرق الأوسط.

وقالت رحاب سعد مسؤولة الإعلام بالجامعة، إن الجامعة ستفتتح غدًا مركز التحرير الثقافي الذي سيكون منارة للثقافة والفن بقلب القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وأضافت سعد لمصراوي، أن الحفل سيتضمن عروضًا موسيقية عالمية ومحلية وعروض فنية لمجموعة من الفنانين خريجي الجامعة أبرزهم هشام عباس ومحمود العسيلي، ومعارض فنية، بالإضافة إلى نشاطات أخرى على مدار اليوم.

وأشارت سعد إلى مشاركة ريتشارد بارتلت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الحفل بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة، والفنانين ورجال الأعمال، وأبرز الخريجين، والطلاب.

وأكدت أن الاحتفالات ستظل مستمرة طوال العام وتتضمن ندوات واحتفالات وعروض فنية وثقافية، متابعة: "سنحتفل بثورة 1919 التي اندلعت القرن الماضي".

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقًا مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لدعم إنشاء مركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة في التحرير.

وبموجب الاتفاقية، سيدعم ساويرس إنشاء مركز التحرير الثقافي، والذي سيكون مملوكًا للجامعة وتحت إدارتها. وقال ساويرس، إن المركز الثقافي هدفه إحياء للثقافة والفن في وسط القاهرة.

وأنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 (غير هادفة للربح) معترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.