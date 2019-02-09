اليوم.. البيئة تطلق حملة شبابية لتنظيف "نهر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تطلق وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، حملة "شباب للنيل" والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث المياه بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

وتنطلق الحملة من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الشبابية المهتمة بالعمل البيئيGreenish وحملة Very Nile وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البيئة لدمج الشباب المصري والمجتمع المدني في فعاليات العمل البيئي من خلال الاعتماد عليهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تطلقها الوزارة بهدف رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب، لتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة وتدعيم قطاع البيئة في مصر.