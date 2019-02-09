انت الان تتابع الزراعة: تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسماك - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر إلى الأردن عن طريق ميناء العقبة، قائلة إن وزارة الزراعة ساعدت المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية على منح رخص التصدير والاستيراد لأسماك الكارب والبلطي من المنشآت المعتمدة، والتي زارها وفد فني من الأردن منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص، وكذلك البنية التحتية بوزارة الزراعة من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دوليا التي تضمن سلامة سلسلة الإنتاج.

وذكرت محرز: "رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولى إفريقيا، ويتم تطبيق معايير جودة موحدة للأسماك سواء