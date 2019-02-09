والدة "جانو": سأتوجه لمستشفى وادي النيل اليوم.. وكتر خيرك يا ريس" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قالت شيرين محب حكيم، والدة جانو أسامة المصابة بورم في الحبل الشوكي، إنها ستتوجه اليوم السبت لمستشفى وادي النيل، لإجراء الفحوصات الطبية لنجلتها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية نجلتها.

وتوجهت محب حكيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، مساء الجمعة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب استجابته لاستغاثتها: "كتر خيرك ياريس.. أنت فعلا أب لينا وكبير عائلتنا في الأرض".

وتابعت: "الرئاسة اتصلت بي وبلغوني بالذهاب للمستشفى لإجراء الفحوصات وطلبوا التقارير الطبية لإرسالها للخبير الطبي في ألمانيا".

وعقّب الإعلامي أسامة كمال، بأن الخبير الفرنسي سيأتي لمصر لإجراء العملية للفتاة "جانو" مطلع مارس المقبل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، استجاب لاستغاثة شرين محب حكيم التي طالبت بعلاج نجلتها جانو أسامة سعيد المصابة بورم في الحبل الشوكي، وذلك عبر فضائية "DMC"، بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد.

وقالت والدة "جانو"، خلال مداخلة هاتفية باكية لـ"مساء دي إم سي"، أمس، "عندي أمل أن ييجي قرار من سيادة الرئيس أنها تتعالج، وأنا بقدم التماس للرئيس هو أب وحنين قوي، وأنا عارفة إنه إنسان قوي، يرحمها من الآلام اللي هي فيها وتعمل العملية".