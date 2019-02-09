شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الفصل الثانى بمدارس 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، اليوم، أول أيام الفصل الدراسى الثانى فى 12 محافظة، وتبدأ الدراسة فى البحيرة وكفرالشيخ والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وشمال سيناء، فيما ينتظم، غداً، ما يقرب من 22 مليون تلميذ وتلميذة بمدارس باقى المحافظات، فيما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية.

وخاطبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بإعلان نتيجة الامتحانات التجريبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد، غداً، داخل جميع المدارس الثانوية، مطالبة بإعداد تقرير وافٍ عن الامتحانات، وتدوين ملاحظات الطلاب والمعلمين حول التجربة الجديدة لتقييمها، ورفع التقارير إلى الوزارة خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

وتبدأ الوزارة، بعد غد، تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد، وكذلك للمعلمين، مع شرح آلية استخدامه والدخول على المواد التعليمية على بنك المعرفة.

وفى الإسكندرية، أعلن مصطفى العجمى، القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 45 ألف تابلت وصلت إلى مخازن المديرية، وأن ولى أمر الطالب سيوقع على الجهاز للحفاظ عليه كعهدة، على أن يتم دفع 4.5 ألف جنيه حال الضياع وتسلم جهاز بديل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إعادة سحب وجمع أجهزة التابلت التى تم تسليمها للطلاب مرة أخرى لحين وصول البطاقة التأمينية على هذه الأجهزة وإعادة توزيعها مرة أخرى.

وينطلق، اليوم أيضاً، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، بانتظام نحو 2.9 مليون طالب وطالبة، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعاً وفقاً للخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات، على أن تنتهى فى 30 من مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الأول من يونيو المقبل حتى 20 من الشهر نفسه.