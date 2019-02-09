شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» تحتفل بنجاح إنتاج سلالة الإبل المصرية «شلاتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أمس، مشروع النهوض بالإبل فى البحر الأحمر من خلال التكاثر بالتلقيح الصناعى للوصول إلى سلالة تحمل اسم «شلاتين» لأول مرة فى مصر.

وحقق المشروع بشائر مشجعة للغاية، حيث أدى هذا المشروع إلى مضاعفة الإنتاجية من اللحم واللبن، وتم، ولأول مرة، بهذه المنطقة تصنيع ألبان الإبل إلى زبادى وجبن وغيرهما.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن المشروع يجب تطبيقه فى أماكن صحراوية أخرى، بمعرفة مركز بحوث الصحراء وتمويل من أكاديمية البحث العلمى.

وأوضحت «محرز» أن المشروع حقق الميزة والقيمة المضافة لإبل الصحراء وتعظيم إنتاجية اللحم واللبن، مشيرة إلى ضرورة نشر التجارب الناجحة لمركز بحوث الصحراء لخدمة التنمية فى المناطق الصحراوية.

وأكد «عبدالله» أن مشروع النهوض بالإبل فى شلاتين يلقى اهتماماً كبيراً من الوزارة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، وهو نموذج جديد ومبتكر نفذه فريق بحثى من شباب مركز بحوث الصحراء، وتم توظيف الموارد المتاحة من الأرض والمياه الجوفية المالحة لإنتاج أعلاف خضراء تنتج من أنواع نباتية مقاومة للملوحة، وذات قيمة علفية عالية، حيث تم استصلاح واستزراع 5 أفدنة، وتمت زراعة أنواع «الأكاسيا» و«القطف» أو «الرغل الملحى» و«السورجم» و«الدخن» على مياه جوفية تصل ملوحتها إلى 8 آلاف جزء فى المليون.

وأضاف أنه تمت تربية قطيع من النوق من الإبل المنتخبة والحلابة على الأعلاف الخضراء بتقنيات حديثة فى التغذية وتطبيق نتائج البحث التطبيقى فى تحسين هذه السلالات من الإبل لتكون أكثر إنتاجاً للبن واللحم.