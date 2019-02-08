مصر | على مساحة 5 آلاف فدان.. كواليس اشتعال النيران بقطعة أرض فى الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مساحة 5 آلاف فدان.. كواليس اشتعال النيران بقطعة أرض فى الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب بقطعة أرض فضاء، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة، واندلاع النيران بقطعة أرض فضاء بشارع الهرم.
وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أن قطعة الأرض مسورة وبها كمية من الهيش وعلى مساحة 5 آلاف فدان.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن بقايا سيجارة مشتعلة وراء اندلاع النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
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