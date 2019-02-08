أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يعلن موافقته على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على التعديلات المقدمة من عدد ١٥٥ نائبًا علي بعض المواد فى الدستور.

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى له اليوم الجمعة، أن تلك التعديلات بمثابة فرصة لمزيد من التعديلات التى ثبت مع مرور الوقت عدم توافقها مع الواقع المصرى، لافتًا إلى أن دستور ٢٠١٤ تم إعداده فى ظروف استثنائية ومرحلة من عدم الاستقرار السياسى وهو ما يتوجب على السلطة التشريعية إجراء تعديلات يكون من شأنها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بما يتوافق مع الواقع المصرى خاصة بعد تحقيق الاستقرار والإصلاح السياسى.

وأضاف أبوالعلا، أنه تم إجراء مشاورات بين الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والمكتب السياسى للحزب عن مبررات الموافقة على تلك التعديلات من حيث المبدأ، مضيفًا أن الحزب سيشارك فى جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل صيغة للدستور بما يحقق مصلحة الوطن.