انت الان تتابع «بسبب الدفاية».. وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
«تعددت الأسباب والموت واحد».. جملة تتردد كثيرًا بسبب وفاة الكثيرين خلال الآونة الأخيرة خصوصًا بسبب مواقد الفحم أو الدفايات، حيث لقيت أسرة مكونة من 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، متأثرين بإصابتهم بحالة اختناق بعدما استخدموا «دفاية كهربائية»، لتدفئتهم طوال الليل خلال فترة نومهم هاربين من البرودة الشديدة والصقيع الذي أصاب محافظة الفيوم أمس، نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، فكانت الباب الذي عبروا منه إلى الآخرة، فيما نجت ابنتهم الصغيرة من الموت بأعجوبة، ولكنها لا تزال في حالة خطيرة داخل العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام.
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول أسرة كاملة مصابة بحالة اختناق من منطقة دار الرماد، وفور توقيع الكشف الطبي عليهم، تبين أن 4 منهم متوفون، والخامسة مصابة بحالة اختناق شديدة وتم إيداعها بالعناية المركزة. وتبين من توقيع الكشف الطبي عليهم، أن المتوفين هم:
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول أسرة كاملة مصابة بحالة اختناق من منطقة دار الرماد، وفور توقيع الكشف الطبي عليهم، تبين أن 4 منهم متوفون، والخامسة مصابة بحالة اختناق شديدة وتم إيداعها بالعناية المركزة.
وتبين من توقيع الكشف الطبي عليهم، أن المتوفين هم: «وهبة.ع.س»، 53 عامًا، وزوجته «أحكام.م.ش»، 50 عامًا، ونجلهما «عبد الرحمن»، 10 أعوام، ونجلتهما «مي، 16 عامًا»، فيما تم نقل ابنتهما «إسراء، 17 عامًا»، إلى العناية المركزة بالمستشفى لسوء حالتها، وجميعهم مقيمون بدار الرماد بمدينة الفيوم.
وكشفت التحريات أن سبب الوفاة اختناق شديد أثناء النوم، بسبب نقص الأوكسجين، نتيجة استخخدامهم دفاية كهربائية لتدفئتهم طوال الليل دون وجود تهوية جيدة، ما أدى إلى نفاد الأكسجين، وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون.
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