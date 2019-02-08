انت الان تتابع وزير التعليم: 260 مليون جنيه تكلفة العقود المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة حول الجمهورية بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، مشيرا إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.

وأوضح شوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه تم إتاحة العقود بالحد الأدنى للأجور، لأن الوزارة تستخدم مواردها الحالية بدون أن تحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، وبرغم هذه المكافأة إلا أن التكلفة توازي 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة خلال الفصل الدراسي الثاني فقط، مؤكدا على مواصلة الوزارة