شكرا لقرائتكم خبر عن «برلمانية المصريين الأحرار» تعلن موافقتها على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب موافقتها على التعديلات المقدمة من عدد ١٥٥ نائبا على بعض المواد في الدستور.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، في بيان صحفى، إن تلك التعديلات بمثابة فرصة لمزيد من التعديلات التي ثبت مع مرور الوقت عدم توافقها مع الواقع المصرى، لافتاً إلى أن دستور ٢٠١٤ خرج وتم إعداده في ظروف استثنائية ومرحلة من عدم الاستقرار السياسى وهو ما يتوجب على السلطة التشريعية إجراء تعديلات يكون من شأنها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بما يتوافق مع الواقع المصري، خاصة بعد تحقيق الاستقرار والإصلاح السياسي.

وأضاف «أبوالعلا» أنه تم إجراء مشاورات بين الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والمكتب السياسى للحزب عن مبررات الموافقة على تلك التعديلات من حيث المبدأ، وقال إن الحزب سيشارك في جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل صيغة للدستور بما يحقق مصلحة الوطن.