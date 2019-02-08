شكرا لقرائتكم خبر عن كرم كردي يلتقي صيادلة كفرالشيخ لشرح برنامجه الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور كرم كردي، المرشح نقيبا لصيادلة مصر، وبرفقته الدكتور محمد رمضان على الله، المرشح لعضوية النقابة العامة، بجولة مكوكية للقاء الصيادلة بمحافظة كفرالشيخ، والتقى في بداية جولته بالدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بحضور العشرات من الصيادلة وتحدث معهم عن برنامجه الانتخابي، كما التقى إدارة الطب العلاجي، وعشرات من صيادلة الإدارة.

وأكد «كردي» أن مهنة الصيدلة تتدهور بصورة غير مسبوقة ولابد من التعاون سويا للارتقاء بها وإعادتها لمكانها الطبيعي وإعادة هيبتها، مشيرا إلى أن الصيادلة حاليا محرومون من تقلد العديد من الوظائف القيادية وكافة حقوقهم ولابد من العمل لإعادة حق الصيادلة المسلوب في تبوؤ تلك الوظائف، وذلك من خلال دورات التدريب.

وتعهد «كردي» في حالة فوزه نقيبا للصيادلة بأنه سيتخذ قرارات حاسمة لإصلاح حال المهنة وإعادة حقوقهم المهضومة من خلال عدة اقتراحات خاصة ملف كثرة عدد الخريجين دون مراعاة سوق العمل بعد افتتاح العديد من الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ١٦الف خريج حاليا بدون تكليف بسبب ما وصفه بـ«عملية إسهال التخرج» دون مراعاة سوق العمل وذلك يحتاج موارد مالية بوزارة المالية لتكليفهم رغم الحالة الاقتصاديه الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن بعض الصيادلة يتم خداعهم خلال فترة الانتخابات بالوعود البراقة من جانب البعض، ثم يفاجأون بعد ذلك بالواقع المرير، وأضاف: ليس معي عصا سحرية لحل المشاكل المتراكمة للصيادلة ولكننا بالتعاون سويا سنعبر لبر الأمان.

وأشار «كردي» إلى أن المعاش الذي يتم صرفه للصيادلة ضئيل ومهين جدا ولابد من إعادة النظر فيه، وذلك من خلال تنمية موارد النقابة والبحث عن مصادر دخل جديدة، ثم التقى كردي بالصيادلة في مستشفى كفرالشيخ العام وإدارة الصيدلة بالمحافظة حيث اختتم جولته بمؤتمر بمقر نقابة الصيادله بكفرالشيخ حضره صيادلة المحافظة حيث قوبل بحفاوة شديدة وشرح لهم برنامجه الانتخابي واستمع لتساؤلاتهم ورد عليها.

وردا على سؤال حول مشاركته برأس المال في إحدى الجامعات الخاصة، وأن ذلك يتعارض مع مناداته بتقليل عدد الطلاب بكليات الصيدلة، أكد كردي أنه عضو فقط بمجلس الأمناء لتلك الجامعة وليس شريكا في رأس المال، ورغم ذلك فإنه سيكون مقاتلا ليتم تقليل عدد المقبولين بكليات الصيدلة لصالح عموم الصيادلة، وأضاف قائلا:«عمري ما أعمل حاجة غلط ولا أقبل بالغلط، وحياتي عبارة عن قصة كفاح ونجاح وتعبت واتغربت كثيرا»، مؤكداً أنه في حالة فوزه بالانتخابات سيعمل على استبعاد الدخلاء على المهنة، بالإضافة لحل مشكلة السلاسل.