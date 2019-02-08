شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطمئن على طبيب بيطري أصيب في حملة الوقاية من الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور حسن محمود حسن، الطبيب البيطري بوحدة زاوية الدراسة بمركز الفيوم، اتصالا هاتفيا من الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، كما قرر مجلس الوزراء علاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة في معهد ناصر.

وكلف الوزير أيضا د. عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بزيارة الطبيب المذكور في المستشفى للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

من ناحيته، قال د عبدالحكيم محمود إن الأطباء البيطريين يبذلون جهودا كبيرة ومتميزة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة المصرية وهم محل تقدير من كل قيادات الوزارة

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية قد بدأت يوم ٢ فبراير الماضي ومستمرة لمدة شهر ونصف وما تم تحصينه حتى أمس الأول الأربعاء تجاوز نصف المليون رأس من الجاموس والابقار والأغنام.

وتناشد الوزارة المربين سرعة تحصين مواشيهم حفاظا عليها من فيروس الحمى القلاعية والذي ينشط خلال فصل الشتاء.